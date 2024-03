Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld xalqımızı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.