Azərbaycan - İngiltərə oyununun hakimləri bilindi

Azərbaycan U-21 millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qarşı keçirəcəyi oyuna hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, oyun Bosniya və Herseqovinadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.

Baş hakim Antoni Bandiçə yan xətt hakimləri qismində Amer Maciç və Boris Duymoviç kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Mateo Musa yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, martın 22-də "Azersun Arena"da keçiriləcək Azərbaycan - İngiltərə oyunu saat 16:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.