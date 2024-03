Vyetnam Prezidenti Vo Van Txıonq istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun istefa səbəbinin Vyetnam Kommunist Partiyasının nizamnaməsini dəfələrlə pozması və bunun da ictimaiyyət tərəfindən mənfi reaksiya doğurması ilə əlaqələndirilir.

Qeyd edək ki, Vyetnam parlamenti ötən il martın 2-də Vo Van Txıonqu dövlət başçısı təyin etmişdi.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.