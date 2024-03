ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken İsrailə gedəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

Səfər həftənin sonunda baş tutacaq.

