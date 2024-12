Bakı dairəvi yolunun Qaradağ ərazisindən keçən hissəsində yerləşən dar tunelin görüntüsü müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, olduqca dar olan tuneldə hərəkət yalnız bir tərəfdə olan güzgü ilə tənzimlənir. Sürücülər tunelə daxil olarkən siqnalla qarşıdan gələn avtomobilləri xəbərdar edirlər. Tunelə giriş və çıxışda müvafiq nişanlar və işıqfor olmadığından tez-tez qəza şəraiti yaranır.

Daha ətraflı ARB TV-nin hazırladığı süjetdə:

