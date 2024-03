"Barselona" klubu Xosep Qvardiola və Yurgen Kloppa təklif göndərməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona"nın idman direkltoru Deku belə deyib. "İndiyədək heç bir məşqçi ilə əlaqə saxlamamışıq” - deyə Deku bildirib.

Qeyd edək ki, "Barselona"nın baş məşqçisi Xavi Ernandes mövsümünün sonunda komandadan ayrılacağını açıqlayıb.

