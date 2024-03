Keçmiş futbolçu Mesut Özilin yeni görkəmi gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il peşəkar karyerasını başa vuran Özil idmanla məşğul olur. Özilin fiziki baxımdan dəyişdiyi müşahidə edilib. Özilin əzələli görünüşü diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.