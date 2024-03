Moskva yaxınlığında yerləşən "Crocus City Hall" konsert zalında baş verən silahlı hücumda ölənlərin sayı 40-a çatıb. Onlarla yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin 5 silahlı tərəfindən təşkil edildiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, "Crocus City Hall" azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarova məxsusdur.

