Emin Ağalarov bu şəxslərə təşəkkür etdi

"Crocus City Hall" un fədakar mühafizəçilərinə və qonşu təşkilatların əməkdaşlarına, faciə gecəsi işləyən, ümumi bəladan kənarda qalmayan və insanlara kömək edən bütün əməkdaşlara dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın ən iri developer şirkətlərindən biri olan "Crocus Group"un vitse-prezidenti Emin Ağalarov "Crocus Sity Hall"da baş vermiş terror aktı ilə bağlı instaqram hesabında paylaşımımda bildirib. "Həmin insanlar arasında rejissor Aleksey Vysotski, inzibatçı Sonya Meyer, xüsusi layihələr şöbəsinin müdiri Sergey Maksimenkov, qonşu obyektlərin mühafizə əməkdaşları Aleksandr Pozdnyakov və Aleksandr Antipov, "Crocus City Hall" un mühafizəçisi Aleksey Osanushkov və başqaları var. Bu insanların şücaəti əvəzsizdir və heç vaxt unudulmayacaq. Hamımız üçün dəhşətli bir kədər oldu. Qurbanların ailələrinə səmimi başsağlığı verirəm, bütün qəlbimlə sağalmağı və qurbanlara zehni güc diləyirəm", - deyə paylaşımda vurğulanıb.

