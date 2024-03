“Barselona” prezidenti Xoan Laporta Lamine Yamal üçün 200 milyon avroluq təklif aldıqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, klub aparıcı istedadlı futbolçularını satmaq fikrində deyil. İspaniya mediasının məlumatına görə, Yamal üçün təklif göndərən klub PSJ olub.

“Biz əvvəlkindən qat-qat yaxşı işləyirik, iqtisadi problemdən çıxırıq. Düşünürəm ki, tezliklə iqtisadi cəhətdən möhkəm klubumuz olacaq” - Laporta deyib.

