Sığortalı ipoteka kreditlərinə görə, varislərdən ödəniş tələb edilə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, əksər hallarda kredit götürəndən bir müddət sonra borcalan dünyasını dəyişərsə, qalan məbləğin kim tərəfindən ödənilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Bəs belə hallar baş verərsə, ödəniş kim tərəfindən ödənilməlidir?

Mövzu ilə bağlı "ATV Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



