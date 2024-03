Azərbaycanın cüdo millisi Almaniyada yeniyetmə və gənc qızlar arasında keçirilən beynəlxalq Türingiya Kubokunu 3 medalla başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xədicə Abdullayeva (40 kiloqram) və Vüsalə Hacıyeva (52 kiloqram) qızıl, Leyla Ələkbərova( 44 kiloqram) isə gümüş mükafata sahib çıxıb.

Qeyd edək ki, 15 cüdoçu ilə təmsil olunan Azərbaycan yığması yarışda medal əyarına görə ümumi hesabda 4-cü yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.