Martın 23-ü üç azyaşlı övladı ilə itkin düşən ana tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində həmin qadın 3 azyaşlı övladı ilə tapılıb.

Onlar Bakı şəhərində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

