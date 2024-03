Bu tanınmış şəxs də "Krokus"da həlak olub - FOTO

“Krokus Siti Holl”da törədilən terror aktı zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Linqvistik Təminat Departamentinin əməkdaşı Tatyana Repina da həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat verib. Bildirilib ki, Tatyana Repina DLO-nun birinci dərəcəli mütəxəssisi olub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi mərhumun ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib.

Xatırladaq ki, Moskva vilayətində yerləşən “Krokus Siti Holl” konsert zalında baş verən terror atkı zamanı 139 nəfər ölüb, 200-ə yaxın insan yaralanıb.

