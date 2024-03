Göygöl şəhərində dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 2013-cü il təvəllüdlü N.Atayeva və 2017-ci il təvəllüdlü S.Atayeva yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənib.

Hər ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

