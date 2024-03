Ölkədə boşanmalar çoxaldığı kimi, alimentin problemə çevrilməsi halları da artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir çoxları boşandıqdan sonra alimenti ödəyə bilmir.

Bəs buna səbəb nədir? Aliment ödənmədiyi halda həmin şəxsləri hansı cəza gözləyir?

Mövzu ilə bağlı "Xəzər Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.