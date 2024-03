Bu gün saat 06:00 radələrində zəhərlənmə şübhəsi ilə 11 nəfər (5 kişi, 6 qadın olmaqla) Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, onlardan 6-sı uşaq olub.

"Onların hər birindən analiz nümunələri götürülüb, zəruri ilk tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş olduğu üçün ambulator müalicəyə evə buraxılıblar", - deyə əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.