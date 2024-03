Braziliyada ovçular tərəfindən dünyanın ən böyük ilanı öldürülüb.



Metbuat.az "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, ilanın qalıqları Formoso çayında tapılıb. Onun güllələnərək öldürüldüyü iddia edilib.

"Ana Julia" ləqəbli ilanın uzunluğu 8 metr idi. Holland tədqiqatçı Frik Vonk anakondanı öldürənləri tənqid edib və bildirib ki, ilanın nədən ölməsi ilə bağlı rəsmi məlumat yoxdur.

