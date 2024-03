Messi bu halda karyerasını bitirəcək

“İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi artıq oyundan həzz almadığını və komandasına kömək etmədiyini hiss edən kimi futbolu tərk edəcəyini etiraf edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçu bunu karyerasının bitmə vaxtı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

“Bilirəm ki, daha oynamağı bacarmadığımı, oyundan həzz almadığımı və komanda yoldaşlarıma kömək etmədiyimi hiss etdiyim anda mən gedəcəyəm. Öz nöqsanlarıma tənqidlə yanaşıram, özümü yaxşı və ya pis hiss etdiyimi, nə vaxt yaxşı, nə vaxt pis oynadığımı bilirəm. Bu addımı atmağın vaxtının gəldiyini hiss edəndə yaşımı düşünmədən bunu edəcəyəm. Özümü yaxşı hiss etsəm, oynamağa davam etməyə çalışacağam, çünki bu, mənim sevdiyim və necə edəcəyimi bildiyim bir işdir”, - Messi qeyd edib.

Xatırladaq ki, 36 yaşlı Messinin “İnter Mayami” ilə müqaviləsi 2025-ci ilin dekabrına qədərdir.

