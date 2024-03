Qazaxda tanışını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

Qazax rayonu, Qazaxbəyli kəndi, Yeni qəsəbə ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Kənan Qəfərovu öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır.

Bu barədə Metbuat.az-a Qazax Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, istintaqla 1992-ci il təvəllüdlü Rəşad Məhərrəmov tanışı Kənan Qəfərovla aralarında yaranmış mübahisə zamanı sonuncunu bacısının gözləri qarşısında bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinib.

R. Məhərrəmova Cinayət Məcəlləsinin 221.1 (xuliqanlıq) və 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə) maddələri ilə ittiham edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

