Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinalçıları müəyyənləşdi

Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, baş tutan qarşılaşmalardan sonra yarımfinalçılar müəyyənləşib.

Rəqiblərinə qalib gələn "Neftçi" İK, "Baku Fire", "Araz-Naxçıvan" və PFL yarımfinalda iştirak hüququna yiyələniblər. Aprelin 21-də keçiriləcək bu mərhələnin matçlarında "Neftçi" İK "Baku Fire" ilə, "Araz-Naxçıvan" isə PFL-lə qarşılaşacaq.

Azərbaycan Kuboku

1/4 final

"Neftçi" İK – "Yasamal Bakı" 6:4

"Baku Fire" – U-19 10:3

"Araz-Naxçıvan" – "Baku Fire-2" 6:5

PFL – "Bakı" 6:3

