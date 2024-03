Azərbaycanlı jurnalist İdrak Camalbəyli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial mediada paylaşım ediblər.

Ukraynada müharibə başlayan gündən indiyədək ən qaynar bölgələrdən reportajlar hazlayırdı. Tanınmış jurnalistin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi deyilir.

Xatırladaq ki, İdrak Camalbəyli bir sıra mətbu orqanlarda fəaliyyət göstərib.

Allah rəhmət eləsin.

