Pensiyalar bu tarixdə artırıla bilər - AÇIQLAMA

Bu ilin ortalarında pensiyaların artırılması gözlənilir.

Metbuat.az bildirir ki, bunu açıqlamasında deputat Aydın Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, büdcə gəlirlərinin artacağı ilə bağlı proqnozlar özünü doğrultmaq üzrədir:

"Belə olan halda büdcədə dürüstləşmənin aparılmasına ehtiyac yaranır. Qarşıdakı aylarda büdcəyə yenidən baxıla bilər. 2024-cü ilin ortalarında maaş və digər sosial müavinətlərin yenidən artırılması da mümkündür. Çünki dövlət büdcəsində sosial hədəflər də mühüm yer tutur".

Ətraflı "XəzərXəbər"in sujetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

