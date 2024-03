Sərnişindaşıma xidmətinin subsidiyalaşdırılmasına başlanılır

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) Bakıətrafı sərnişindaşıma xidmətinin qismən subsidiyalaşdırılmasına başlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 27 mart tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhərətrafı dəmiryol nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma fəaliyyəti üzrə subsidiya verilməsi Qaydaları” subsidiya məbləğinin hesablanması, bu məbləğin proqnozlaşdırılması və ödənilməsinə dair prosedur qaydasını və tələbləri müəyyən edir.

Müvafiq qərar “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə sərnişindaşıma xidmətinə şamil olunur.

ADY-nin Bakıətrafı marşrutlar üzrə sərnişindaşıma xidmətinin maliyyələşməsi bu istiqamətdə meydana çıxan maliyyə çətinliklərini qismən kompensasiya etməklə mövcud qatar parkının daha təhlükəsiz, rahat və səmərəli xidmət göstərməsinə yardım edəcək.

Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, İsveçrə, Avstriya, Fransa, Almaniya, həmçinin Avropa İttifaqının digər ölkələri dəmir yolu sərnişin daşımalarının subsidiyalaşdırılması üzrə uzunmüddətli təcrübəyə malikdir. Artıq bu təcrübənin ölkəmizdə də tətbiq edilməsinə başlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.