Türkiyə Qarabağ imtahanından uğurla keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbuldakı mitinqdə çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə nəinki Qarabağ, Suriya, Somali sınaqlarından da alnıaçıq çıxıb: “Biz Qəzza imtahanından da uğurla keçmək üçün çalışırıq. Bütün cəhdlərimizi buna sərf edirik".

Prezidentin sözlərinə görə, Türkiyənin düşmənləri bu ölkənin imicini zədələmək üçün çalışırlar.

