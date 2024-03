Yasamalda dəhşətli qəza: Sürücü TIR-a çırpıldı

Gecə saatlarında Bakıda dəhşətli yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

Hadisə zamanı Asim Asiman oğlu Əliyevin idarə etdiyi “Chevrolet” markalı avtomobil dairəvi yolda idarəetməni itirərək, əks istiqamətli hərəkət hissəsinə çıxaraq öz yolu ilə hərəkətdə olan İrana məxsus TIR-a çırpılıb.

Nəticədə “Chevrolet”in sürücüsü Asim Asiman oğlu Əliyev və həmin avtomobildə olan sərnişin Ruslan Maşallah oğlu Mikayılov aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Polis İdarəsində cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.