Aparıcı Günay Baxşəliyeva yeni verilişlə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda Günay özü məlumat verib. O bildirib ki, bu dəfə Zaur Baxşəliyevsiz proqram aparacaq.

Veriliş gələn həftənin bazar ertəsindən ibarət həftəiçi beş gün saat 15:00-da yayımlanacaq.

