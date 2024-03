Yunanıstanın Krit adasının sahillərində 4,6 maqnitudada baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Yeraltı təkanların episentri 137 minə yaxın insanın yaşadığı Heraklion şəhərindən 163 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə olub.

Tələfat və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.