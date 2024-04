Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan istefa verəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu iddia ilə Ermənistanın “Joğovurd” qəzeti çıxış edib. Bildirilir ki, Paşinyan Tavuş vilayətində vəziyyəti sakitləşdirmək üçün postundan gedəcək və o, bununla özünü və höküməti "xilas etməyi" düşünür.

Nəşr iddia edir ki, növbədənkənar parlament seçkiləri sentyabrın 10-da keçirilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.