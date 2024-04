Bərdə rayonunda ölümlə nəticələnən dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Elmir Mirzəyevə məxsus iki mərtəbəli evdə qəfil yanğın qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində evdə olan 5 yaşlı uşaq ölüb, iki nəfər isə xəsarətlə Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

