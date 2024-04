Son aylar əhalinin dollar yığımlarında artım müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvar ayında ölkədə xarici valyuta ilə banka qoyulan depozitlər ötən ilin dekabr ayına görə, xeyli yüksəlib.

Maraqlıdır ki, xarici valyutada depozitlərin artmasına səbəb nədir? Bəs banka hansı valyuta ilə pul qoymaq daha sərfəlidir?

Daha ətraflı "İqtisadi Zona"nın hazırladığı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



