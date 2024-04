Paytaxtın əksər küçə və prospektlərində bəzi sürücülərin bir neçə saniyə irəli düşmək istəyi sıxlığın yaranmasına səbəb olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücülər işıqforun yaşıl işiğının bitməsinə 1-2 saniyə qalmış hərəhət edərək, kəsişmələrin ortasında - sarı torun üzərində dayanıb sıxlıq yaradırlar.

Bəs həmin sürücüləri hansı cərimə gözləyir?

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

