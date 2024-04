Ermənistanın bir milyarderi var, o da DTX təcridxanasındadır - “Forbes”

Ermənistan milyarderi, separatçı Ruben Vardanyanın sərvəti bir ildə 100 milyon dollar azalıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, dollar milyarderlərinin 38-ci qlobal reytinqində o, 1,1 milyard dollar sərvəti ilə 2545-ci yeri tutub.

Ötən il isə 1,2 milyard dollar sərvəti ilə Vardanyan, reytinqdə 2259-cu idi.

Qeyd edək ki, Vardanyan “Forbes”in qlobal reytinqində Ermənistandan olan yeganə milyarderdir. Buna səbəb onun 2021-ci ildə Ermənistan pasportu alması, 2022-ci ildə isə Rusiya pasportundan imtina etməsidir. Bundan əvvəl Amerika jurnalı Vardanyanı rus milyarderləri sırasına daxil etmişdi.

Xatırladaq ki, Ruben Vardanyan hazırda DTX-da aparılan cinayət işi üzrə İstintaq təcridxanasında məhkəməsini gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.