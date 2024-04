Müğənni Çinarə Məlikzadənin “Galatasaray”ın futbolçusu ilə nişanlandığı iddia olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rəngarəng səhər” verilişində danışılıb. Aparıcı Zaur Nəbioğlu qonağı olan Məlikzadəyə “Redaktorumuz deyir ki, Çinarə “Galatasaray”ın futbolçusu ilə nişanlanıb. Düzdür?” sualını verib.

Müğənni isə gülərək “Bu xəbəri sizə kim deyib? Nə təsdiq edirəm, nə inkar. Çünki ürəyim belə istəyir. Açıqlama verməyim qadağandır”, - deyə, vurğulayıb.

