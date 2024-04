Məktəbdə şagirdi bıçaqlayan bu şəxs imiş - DİN-dən AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Goranboy rayonu Dəliməmmədli şəhərində yerləşən M.Zeynalov adına tam orta məktəbdə bıçaqlanma hadisəsi olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisəni törədən şagird saxlanılıb:

"Goranboy Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiləri müvafiq tədbirlər nəticəsində Dəliməmmədli şəhərində yerləşən tam orta çəktəbin 11-ci sinif şahirdi A. Seyxovu bıçaqla xəsarət yetirən şəxsin sinif yoldaşı U. Tağıyev olması müəyyən edilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir".

Seyranə Quliyeva / metbuat.az



