Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın evində toy olacaq.

Yenisabah.az xəbər verir ki, xanəndənin bloger qızı Nəzrin bu ay ailə qurur. Cütlüyün toy məclisi aprelin 22-də şəhər restoranlarından birində olacaq.

Bloger özü sosial şəbəkə hesabında görüntülərini yayımlayaraq artıq gəlinliyini seçdiyini açıqlayıb.

O, müğənni Mərdan Kazımovla nikah masasına oturacaq.

