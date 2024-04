"Fənərbaxça"dan Superkubok oyunu ilə bağlı inanılmaz qərar

Türkiyənin "Fənərbaxça" klubu "Qalatasaray"a qarşı keçirəcəkləri ölkə Superkuboku matçına U-19 komandası ilə çıxacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İstanbul təmsilçisinin vitse-prezidenti Erol Bilecik bildirib. Klub rəsmisi Türkiyə Futbol Federasiyasına məktub yolladıqlarını söyləyib: "Qarşılaşma uyğun tarixə təxirə salınmasa və oyuna xarici hakim təyin edilməsə, meydana U-19 komandası ilə çıxacağıq".

O, qarşıdakı iki mövsümdə Türkiyə Kubokunda mübarizə aparmayacaqlarını da sözlərinə əlavə edib.

Qeyd edək ki, aprelin 27-də reallaşacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.