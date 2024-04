Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Türkan Vəlizadə ötən ay üzündə estetik əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üzgərmə əməliyyatı etdirən sənətçinin sosial mediada çox gənc yaşlarda çəkilən estetiksiz görüntüsü yayılıb. Məlum olub ki, müğənni illər ərzində üzündə bir çox kosmetoloji müdaxilələr etdirib. Özü də sözügedən kadrları paylaşaraq dəyişdiyini etiraf edib.

Əməliyyatdan sonrakı halını da izləyiciləri ilə bölüşən Türkanın gözlərinin və üzünün dartılması isə diqqətdən qaçmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.