Bakıda Xəzəryanı dövlətlərin baş prokurorlarının beştərəfli görüşü keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev, Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva, Azərbaycan Respublikasının və digər Xəzəryanı dövlətlərin Baş Prokurorluqlarının yüksək rütbəli şəxsləri və digərləri iştirak edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.