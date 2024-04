Mərdəkan qəbiristanlığındakı məzar daşlarından biri digərlərindən çox seçilir. Səbəb isə başdaşındakı QR koddur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV reportaj hazırlayıb.

Məlum olub ki, bu məzar mərhum Fərhad Quliyevə aiddir. QR kod vasitəsilə dünyasını dəyişmiş bu şəxsin həyat hekayəsi ilə yaxından tanış olmaq olar.

Daha ətraflı süjetdə:

