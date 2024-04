Rəqsanədən saxlanılması xəbərinə reaksiya - YENİLƏNİB

Müğənni Rəqsanə İsmayılova saxlanılması ilə bağlı xəbərlərə reaksiya verib.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə özünün sosial media hesabında video paylaşıb. Müğənni bildirib ki, o hazırda ailəsinin yanındadır və yayılan xəbərlər yalandır:

"Heç bir problem yoxdur. Xəbəri kim yayıbsa, şikayət etməmiş silin".

***

15:52

Müğənni Rəqsanə İsmayılova Rusiyada saxlanılıb.

Metbuat.az Apa-ya istinadən bildirir ki, müğənni Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin “Rüşvət vermə” və “Sənəd saxtakarlığı” maddələri ilə ittiham olunur.

Qeyd olunub ki, Rəqsanə İsmayılova Rusiya İstintaq Komitəsinin Solntsevo istintaq şöbəsinə aparılıb. O, Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva vilayətinin Solntsevo şəhəri üzrə Daxili İşlər İdarəsinin əməkdaşı Yelena Smirnovaya qarşı 2023-cü ildə açılan cinayət işində şahid qismində dindirilib.

İstintaqın versiyasına görə, İsmayılova Qurbanov soyadlı şəxsə Smirnovaya verməsi üçün 650 min rubla yaxın pul köçürüb və Qurbanov sübut olunmuş variant vasitəsilə ona yeni sənəd almağa kömək edib.

2 aprel 2023-cü ildə bu faktla bağlı cinayət işi açılıb və müğənni barəsində heç yerə getməmək barəsində qərar çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.