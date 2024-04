Xalq artisti xəstəxanaya yerləşdirildi - Vəziyyəti ağırdır

Xalq artisti Naibə Allahverdiyevanın səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səhhəti ilə bağlı RTV-ə açıqlama verib. Xalq artisti hazırda 5 saylı kliniki xəstəxanada olduğunu qeyd edib:

"Hazırda 5 saylı kliniki xəstəxanasınadayam. Həkimlərdən cavab gözləyirəm. Hansı infeksiya olduğunu hələ bilmirlər. Mən də gözləyirəm”.

Qeyd edək ki, Naibə Allahverdiyeva xəstə olduğunu həkimlərin ona çarə tapa bilmədiyini deyərək kömək istəyib.

Naibə Allahverdiyeva müsahibəsində bildirib ki, 3 gündür çox ağır vəziyyətdədir və həkimlərdən kömək ala bilmir:

“Mən ölürəm, mənə kömək lazımdır. Daha nə şəkildə dərdimi başa salım?”, - deyə o qeyd edib.

