Bir müddət əvvəl xəstəxanalıq olan Firuzə İbadovanın yeni görüntüsü - FOTO

Əməkdar artist Firuzə İbadova Axşam.az obyektivinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirildiyini açıqlayan müğənni rəqqasə fatimə Fətəliyevanın ad günü məclisinə qatılıb. F.İbadova özünü yaxşı hiss etdiyini deyib.

Qeyd edək ki, F.İbadova qızına sevgi etirafı edərkən onun videosu sosial şəbəkədə yayılıb. Video montaj edilərək, ifaçının bu sözləri başqa mənada təqdim olunub. F.İbadova buna görə tənqid edilib. Sənətçi yazılan şərhlərə görə vəziyyətinin pisləşdiyini, xəstəxanalıq olduğunu söyləymişdi.

Fotolar: Orxan Şərəfxanov

