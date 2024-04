Xalq artisti Flora Kərimova gözündə uğursuz əməliyyat edildiyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Real TV-yə danışan müğənni eynək taxmaqdan şikayətlənib. O bildirib ki, uğursuz plastik əməliyyatın qurbanı olub:

"Bu, mənim üçün türmədir. Millətim bilir ki, mən gözlərimlə oxuyuram. Sözümün, mahnımın ifadəsi gözlərimdən də oxunur. Gözlər bağlıdır, kilidlidir, həbsdədir. Bu insan məni şikəst edib".

F.Kərimova kök-hüceyrə əməliyyatı etdirdiyini, amma uğursuz alındığını söyləyib.

