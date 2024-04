“Xankəndiyə Lələtəpədən baxmaq möcüzə kimidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Lələtəpəyə bayrağımızı ilk sancan Asim Əliyev “İTV Xəbər”ə müsahibəsində deyib.

“İllər əvvəl burada düşmənlə göz-gözə baxırdım, indi isə azad edilən ərazilərimizə Lələtəpədən baxmaq böyük möcüzədir”, - deyə o qeyd edib.

Ətraflı süjetdə:

