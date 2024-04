Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXIX tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün yeganə matçında "Araz-Naxçıvan" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək.

"Liv Bona Dea Arena"da gerçəkləşəcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. Naxçıvan klubu 32 xalla 8-ci, Gəncə təmsilçisi 27 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, XXIX turun digər görüşləri 6-7 apreldə olacaq.

