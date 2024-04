Aprelin 5-də saat 13 radələrində Balakən rayonunun Şərif kəndində Şamil Horcolov idarə etdiyi “QAZ-24” markalı avtomobil ilə piyada, 2016-cı il təvəllüdlü S.Abdullayevanı vurub.

DİN-in mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, azyaşlı aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.