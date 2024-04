Azərbaycan Premyer Liqasında baş məşqçi ayrılığı baş tutub.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Azər Bağırov “Araz Naxçıvan”dan getməyə qərar verib.

Premyer Liqanın 29-cu turunda “Kəpəz”ə məğlubiyyətdən (1:2) sonra gənc mütəxəssis getmək istəyini rəhbərliyə bildirib.

Onun müraciəti müsbət qəbul olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.