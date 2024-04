Zərdab şəhər 3 saylı tam orta məktəbin Tarix müəllimi Zamiq Xəlilov qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məktəbdən məlumat verilib.

Onun ürəktutmadan dünyasını dəyişdiyi deyilir.

Qeyd edək ki, mərhumun üç övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.