Apreldə üç bürcü çətin günlər gözləyir

Astroloqlar bəzi bürclərin aprel ayında çətinliklər yaşayacağını qeyd edirlər.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

XƏRÇƏNG

Bu ay evlə iş arasında ilişib qalmaq potensialınız çoxdur. İş həyatınızı bir az daha prioritetləşdirərək bu prosesi qiymətləndirmək daha güclü olmanıza kömək edə bilər. Xəyallarınız üçün hərəkətə keçmək istəyə bilərsiniz, ancaq burada maddi dəstəkdə də çətinliklər görünür. Ehtiyatlı olun, borca düşməyin.

TƏRƏZİ

Bu ay münasibətlərinizi, evliliyinizi, tərəfdaşlarınızı və ya məhkəmə çəkişmələrinizi dəyişdirməli olacağınız bir ay yaşaya bilərsiniz. Xüsusilə, fikir ayrılıqları, uşaqlar, qardaş-bacılar və ya müqavilələrlə bağlı eqoist münasibət inkişaf etdirməmək çox vacibdir. Harmoniya enerjisinə keçməyə çalışmalısınız. Bu ay riskli investisiyalar, övladınız və ya tərəfdaşınızla bağlı məsələlərdə ciddi dəyişikliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Buna görə həyat keyfiyyətinizin aşağı düşdüyünü hiss etmək potensialınız kifayət qədər yüksəkdir. Sağlamlığınıza da xüsusi diqqət yetirməlisiniz.

OĞLAQ

Bu ay bacı-qardaşlarınız, yaxın ətrafınız və ya təhsilinizlə bağlı məsələlərdə özünüzü məhdud hiss edə bilərsiniz. Müqavilələr və ya nəqliyyat vasitələri ilə bağlı məsələlər varsa, diqqət yetirməyə dəyər. Trafikdə sakit olmağı bacarmağınız çox vacibdir. İş həyatınızı bir müddət dayandırmaq və ailənizlə bağlı məsələlərə diqqət yetirməkdə diqqətli olmalısınız. Öz maliyyə resurslarınız və ya səlahiyyətlərinizlə bağlı transformasiya mərhələsində ola bilərsiniz. Xərclərinizə və ya uşaqlar üçün riskli investisiyalara xüsusi diqqət yetirməyiniz çox vacibdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.